Vitória conta com Kieza para afastar trauma de eliminação

Foi num sábado à noite do último terço de março, exatamente como será neste sábado, 25, que aquilo aconteceu. Ainda é difícil de esquecer: a bem da verdade, para muitos que ali estiveram, os gritos de cobrança e insatisfação continuam ressoando em alguns cantos e vidros do Barradão.

Há praticamente um ano, no dia 21 de março, o Vitória protagonizou a vergonha mais recente para o seu torcedor. A eliminação precoce do Estadual, nas quartas de final, para o Colo Colo, marcou a temporada 2015 do Leão: embalado pelo 'fora Falcão' que vinha da arquibancada, a presidência mudou, e o time, às duras penas, conseguiu se reerguer. No final do ano veio o retorno à Série A - sinalizando assim uma trégua com aquela ressabiada torcida.

Por estar aberta, a ferida daquela eliminação causa medo novamente. Neste sábado, às 18h30, no Barradão, o Vitória pega o Flamengo de Guanambi precisando do triunfo para não deixar o Estadual mais uma vez em plenas quartas de final.

A situação antes do jogo de volta atual é bem menos confortável do que a de um ano atrás. No Baianão 2015, o Vitória veio de Ilhéus com um triunfo de 2 a 1 no bolso - aqui, podia até perder por um gol de diferença. Perdeu por 2 a 0. Neste sábado, só interessa ao Leão devolver a derrota no jogo de ida, por 1 a 0. O triunfo por um gol de diferença dá a vaga ao Rubro-Negro por ter feito campanha melhor na 1ª fase.

Na opinião do técnico Vágner Mancini, a desvantagem pode até ser um trunfo em relação ao jogo do ano passado: "Quando você tem a vantagem seu time entra mais 'suave' em campo. Não será nosso caso. A gente espera um Vitória que desde o começo vá para cima e tente o mais rápido possível fazer esse gol", disse. "Mas obviamente que queremos isso sem desespero, sem achar que o jogo vai acabar no minuto seguinte. Isso gera desespero, não só no time como na arquibancada também. Teremos que saber conduzir o estádio a nosso favor".

Estreia aguardada

Além da desvantagem que pode despertar o time, o Vitória terá neste sábado uma estreia muito esperada. O atacante Kieza, contratado há pouco mais de uma semana, está confirmado no jogo. "Será muito importante tê-lo em campo. Esperamos que ele se sinta bem à vontade do nosso lado e que já possa ajudar na partida desse sábado", disse o lateral direito Diego Renan.

O camisa 9, aliás, é o único estreante confirmado. O zagueiro Victor Ramos sentiu um incômodo muscular ontem e é dúvida. "Ele deu só umas voltas no campo. É um atleta que será reavaliado amanhã (sábado) antes do jogo, e por isso não tenho como escalar o time ainda", disse Mancini na entrevista de ontem, sobre a indefinição em dois setores. Além do defensor, o volante Willian Farias também é dúvida e precisará do aval do departamento médico para jogar. "Todos estão relacionados. Momentos antes do jogo vamos avaliá-los e definir a escalação", completou o técnico.

O meia Tiago Real, que não conseguiu se recuperar de dores musculares, foi cortado. O atacante Dagoberto segue sem condições físicas de jogar. O goleiro Fernando Miguel e o lateral direito Maicon Silva seguem lesionados.

