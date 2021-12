Vitória conta com 'freguesia' do Vasco e bom histórico para avançar

O universo parece conspirar para que o Vitória faça seu dever de casa e saia do Barradão, nesta quinta-feira, 16, com um resultado positivo e, principalmente, com uma vaga garantida para a quarta fase da Copa do Brasil. Acompanhe em tempo real os principais lances do duelo.

Motivos não faltam: além da freguesia do Cruzmaltino – perdeu apenas 13 de 40 confrontos contra o Vasco, vencendo 17 e empatando dez –, o Vitória levou a melhor em 75% das vezes em que precisou apenas de um empate em casa para passar de fase.

Como o placar no jogo de ida contra o Vasco, em São Januário, terminou em 1 a 1, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate sem gols ou de uma vitória simples para carimbar a vaga.

O histórico é animador: em todas as participações na Copa do Brasil, por 16 vezes o Vitória empatou no jogo de ida, fora de casa, com esse mesmo placar. Em 12 delas conseguiu levar a vaga no Barradão.

Outro ponto positivo é que, apesar das críticas da torcida por uma melhor exibição em campo, o Leão vive o melhor início de temporada dos últimos 10 anos.

Com apenas uma derrota em 14 jogos oficiais, sendo 11 triunfos e dois empates, o aproveitamento atual do elenco comandado por Argel Fucks é de 83,3%.

Entre 2007 e 2017, o melhor início de temporada tinha sido de Vagner Mancini, da vez em que comandou o Vitória em 2009, conseguindo 75% de aproveitamento.

Se conseguir comprovar o histórico e avançar para a quarta fase da Copa do Brasil, o Vitória consegue a melhor campanha desde 2013, quando não conseguia passar da terceira etapa do torneio.

Para ganhar

Mesmo que o empate sem gols seja o suficiente para conquistar a vaga, o elenco tem planos de fazer bonito no Barradão. Antes do último treino antes do duelo, Gabriel Xavier disse que o time vai entrar em campo para vencer.

“Fizemos os primeiros 90 minutos lá no Rio e ficamos, de certa forma, satisfeitos com o resultado. Voltamos com um empate com gols. Nessa competição é muito importante fazer gols fora de casa. A gente sabe que se tratam de dois clubes grandes, mas, jogando em casa, a gente vai para cima para buscar a vitória”, garantiu o meia-atacante.

Com previsão de chuva, o jogo pode não atrair tantos torcedores para o Barradão. Mesmo assim, Gabriel acredita que esse pode ser o único problema da partida.

“Não conheço ainda o Barradão com chuva. É um jogo diferente, vale uma classificação. Isso [a chuva] não é um fator que vai atrapalhar a gente.

As mudanças em relação à última partida são Geferson, lateral esquerdo que entra no lugar de Euller, expulso em São Januário, e David, que entra no lugar de Paulinho e faz dupla com Kieza no ataque.

Leão após empates como visitante na Copa do Brasil

2016 2ª fase

Portuguesa (0x0 e 3x1)

• Classificado

2015 2ª fase

ASA (1x1 e 2x2)

• Eliminado

2014 1ª fase

J. Malucelli (1x1 e 1x1)

• Eliminado - pênaltis

2013 2ª fase

Salgueiro (0x0 e 1x1)

• Eliminado

2012 1ª fase

S. Domingos (0x0 e 2x0)

• Classificado

2ª fase - ABC (1x1 e 3x2)

• Classificado

2009 1ª fase

ASA (1x1 e 1x1)

• Classificado - pênaltis

20071ª fase

Baraúnas (1x1 e 1x1)

• Eliminado*

*vitória avançou no tapetão

20061ª fase

Imperatriz (1x1 e 5x2)

• Classificado

2ª fase - Santa Cruz (2x2 e 3x2)

• Classificado

2004 3ª fase

Inter (1x1 e 3x1)

• Classificado

2002 1ª fase

N. Esperança (0x0 e 6x0)

• Classificado

2001 2ª fase

Rio Branco (0x0 e 3x0)

• Classificado

1998 1ª fase

Operário (2x2 e 3x1)

• Classificado

1996 Fase preliminar

Maranhão (0x0 e 3x1)

• Classificado

1991 1ª fase

Atlético-PR (1x1 e 2x1)

• Classificado

Vitória x Vasco - Jogo de volta da 3ª Fase da Copa do Brasil

Lopal: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quinta-feira, 16, às 19h30

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistentes: Helcio Araujo Neves e Heronildo S Freitas da Silva (trio do Pará).

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Alan e Geferson; Willian Farias, José Welison, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier; Kieza e David. Técnico: Argel Fucks.

Vasco - Martin Silva, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique; Jean, Douglas, Kelvin, Nenê e Guilherme Costa; Luís Fabiano. Técnico: Cristóvão Borges.

adblock ativo