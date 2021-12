Vitória conta com dupla de ataque afiada dentro e fora de campo

Os dois nasceram e cresceram na mesma cidade. Escolheram a mesma profissão. Saíram do estado natal e só se conheceram anos mais tarde. Onde? Em casa. Ou quase. Quis o destino que a amizade entre David e Kieza, ambos destaques do Vitória, começasse no Rubro-Negro baiano, e não na capital do Espírito Santo.

Bastante entrosados no ataque, David e Kieza também parecem bem à vontade um com o outro fora de campo. Nem mesmo durante a entrevista, após as primeiras perguntas, as brincadeiras paravam.

“Primeiro os mais novos”, provocou Kieza, aos risos. “Ele agora está todo tranquilo, está toda hora dando entrevista”, continuou, brincando com a timidez do colega.

Não é para menos: desde que estreou na temporada, o garoto, que é prata-da-casa, dá uma entrevista atrás da outra. David marcou duas vezes, deu duas assistências e participou de quatro dos sete gols do Vitória. Fica só atrás do artilheiro Kieza, com quatro gols. Dois deles, aliás, com sua ajuda.

“É bom demais ajudar ele, que tá sempre correndo, sempre brigando pelo time. E fica fácil porque ele é um jogador que se movimenta bastante, tem facilidade de finalizar, de cabeça, de pé. Fica fácil deixar ele na cara do gol”, disse o atacante de 21 anos.

Os elogios ao colega veterano mostram que a admiração vem de longa data, da época em que David apenas sonhava em se tornar jogador profissional.

“Ele era muito bem falado lá. Kieza era o jogador mais bem falado em Vitória na época que eu estava começando, na verdade. É difícil um jogador do Espírito Grande se destacar, e ele era o nome do momento”, lembrou David.

Moquecas e saudades

Os dois afirmam que o futebol não é muito valorizado no Espírito Santo, então o maior sonho para os jogadores é mudar de estado para conseguir jogar num time grande.

Mas é claro que, com isso, tem vezes que a saudade de casa bate forte. “A gente sente saudade, né? Da família, da moqueca capixaba...”, alfinetou Kieza. “A moqueca capixaba é a melhor, sem dúvida!”, completou David, deixando claro que nenhum dos dois atletas se rendeu aos encantos do dendê.

Talvez pela identificação dos gostos e do entrosamento em campo, a dupla de ataque está passando mais tempo junta fora de casa também. E, de acordo com Kieza, isso ajuda a dar resultados nos jogos.

“Nos damos bem não só dentro de campo, mas fora de campo a gente se dá também. Estamos juntos na concentração, nos jogos fora de casa, e as coisas dentro de campo vão acontecendo naturalmente”, explicou Kieza.

Para David, o protagonismo no elenco ainda é novidade, assim como fazer dupla de ataque com um jogador da sua cidade. Segundo ele, desde que Kieza apareceu para jogar no Bahia ele queria conhecê-lo. Só aconteceu quando viraram colegas.

“Sempre tive curiosidade de conhecê-lo, especialmente quando chegou ao Vitória. Fiquei muito feliz em ter uma referência de minha cidade”, vibrou o garoto.

“Olha que assim eu vou acabar chorando”, emendou Kieza, aos risos. “Fico feliz quando ele dá o passe, quando ele faz o gol. E, pelo talento e habilidade que ele tem, vai representar a gente na Europa. E a gente vai estar sempre torcendo por ele. Fico muito feliz e espero que a gente continue jogando certo”, finalizou o veterano de 30 anos.

Desfalque

O lateral direito Norberto sofreu um entorse no tornozelo direito na partida diante do Vitória da Conquista e está vetado do jogo deste domingo, 5, contra o Botafogo-PB. Em seu lugar, atua Leandro Salino.

O meia Gabriel Xavier, que já foi desfalque no último jogo por conta de uma lesão muscular, continua fora. Também armador, o argentino Pisculichi tem um problema na perna esquerda e será avaliado neste sábado, 4, para saber se poderá ir a campo.

adblock ativo