Vitória consegue vantagem na semi do Brasileirão Sub-23

Jogando no Rio Grande do Sul, no estádio Morada dos Quero-Queros, o Vitória conseguiu um resultado importante na primeira partida de semifinal do Brasileirão de Aspirantes Sub-23, contra o Internacional, na tarde desta segunda-feira, 29.

Com gols de Nickson e Eron (pênalti), ambos no segundo tempo, o Leão venceu o Colorado por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para ir à final. A segunda partida ocorre no Barradão, na próxima quinta, 1º, às 15h, no Barradão.

O jogo

A partida começou de forma equilibrada com oportunidades de gol para os dois times. No entanto, o primeiro a assustar o adversário foi o Rubro-Negro, que teve a chance de abrir o placar, mas foi barrado pelo goleiro do Keiller. Apesar dos bons lances, quem abriu o placar foi o Inter, com Sarrafiore.

Na segunda etapa, a equipe baiana correu atrás e conseguiu empatar após boa jogada de Cedric e com um gol de Nickson. Em seguida, Eron converte pênalti, e ampliou o placar para decretar o triunfo do Leão.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

