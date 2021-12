Vitória consegue efeito suspensivo para Victor Ramos

O zagueiro Victor Ramos pode reforçar o Vitória na partida deste domingo, 5, contra a Juazeirense, pelo jogo de volta das semifinais do campeonato baiano.

O rubro-negro baiano teve o pedido de efeito suspensivo deferido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD/BA), liberando o jogador da suspensão de quatro jogos por ter dado um chute no meia Jeferson, do Botafogo-BA, no dia 13 de abril.

Com isso, Victor fica liberado para jogar até que o seu caso volte a ser julgado pelo TJD/BA, em data que ainda não está definida.

O zagueiro já cumpriu um dos quatro jogos de suspensão, ficando fora da goleada de quatro a zero do Vitória na última quinta, 2, sobre a Juazeirense. Fabrício foi o seu substituto na partida.

