Vitória conquista título da Copa do Brasil Sub-20

O Vitória é o primeiro campeão da Copa do Brasil Sub-20 da história. Em jogo movimentado e emocionante, o Leão foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, na noite de sábado, 15, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), mas a boa vantagem conquistada na primeira partida da final no Barradão, na última semana, garantiu o título nacional à equipe rubro-negra, que volta pra casa com a taça nas mãos.

O jogo foi disputado e as duas equipes criaram boas oportunidades ao longo da partida, sobretudo o time mineiro, que jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos. Os dois gols do Atlético foram marcados pelo atacante Carlos (aos 27 e aos 36 minutos da segunda etapa). Quem balançou as redes pelo lado rubro-negro foi o atacante Welisson, que entrou na segunda etapa.

Como venceu o primeiro jogo da final por 4 a 1, em Salvador, o Vitória poderia perder até por dois gols de diferença que mesmo assim seria campeão. Mesmo sendo superior em alguns momentos do jogo, o time mineiro não conseguiu reverter a boa vantagem do Leão e saiu de campo como vice.

Equilíbrio - No primeiro tempo, a equipe mineira apareceu mais e criou boas oportunidades, sobretudo nos primeiros minutos da partida. Logo aos seis, o meia Paulinho sofreu falta na intermediária. Na cobrança, Rafael mandou direto para o gol, mas a bola subiu demais e passou longe do gol defendido por Gustavo. O Galinho voltou a chegar com perigo quatro minutos depois: após cobrança de escanteio, Rafael apareceu livre na área e cabeceou com perigo, assustando a torcida do rubro-negra.

Era visível a tentativa do Atlético de reverter a boa vantagem conquistada pelo Vitória no primeiro jogo, mas o time mineiro não manteve o bom ritmo com que começou a partida e o Leão conseguiu equilibrar o jogo. Aos 14 minutos, por pouco Maia não abre o placar para o rubro-negro. O meia cobrou falta pelo lado direito e mandou direto para o gol. A bola bateu na trave antes da defesa mineira afastar. Três minutos depois, foi a vez do time mineiro: após receber passe na entrada da área, Mauri arriscou e a bola passou com perigo à direita do goleiro do Atlético.

Apesar da baixa no ritmo, o Atlético continuava chegando com perigo. Aos 19, após cobrança de falta, o atacante Carlos apareceu na área, cabeceou e mandou a bola na trave. O goleiro Gustavo só observou. Sem ficar atrás, o Vitória também levou perigo em um lance aos 29 minutos: depois do escanteio cobrado por Maia, Matheus aparece na área e desviou de cabeça. A bola só não entrou porque a defesa do time mineiro tirou em cima da linha. Ao final da primeira etapa, para aumentar ainda mais o drama do Galo, o meia Lucas Cândido fez falta em Alan Pinheiro, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Galo melhor, mas Vitória campeão - Na segunda etapa, o Galo voltou à campo com um desafio ainda maior: reverter uma vantagem de 4 a 1 (do primeiro jogo) em 45 minutos e com um jogador a menos. Mas, apesar da situação complicada, motivação não faltou ao time mineiro. Aos 15 minutos, uma excelente oportunidade: uma falta perigosa na entrada da área. O meia Paulinho, porém, não soube aproveitar e cobrou mal, facilitando a vida do goleiro do Leão. Seis minutos depois, Rafael foi lançado na área, mas o goleiro Gustavo saiu bem e impediu a finalização do atacante do time mineiro.

O Vitória conseguiu chegar aos 25 minutos: Marcone recebeu pela direita, invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou muito perto do gol defendido por Paulo Victor. O Atlético permanecia tentando manter a bola nos pés e buscando o ataque. De tanto pressionar, o Galinho marcou aos 27: Carlos recebeu livre na cara do gol e, na saída do goleiro Gustavo, mandou por cima e fez um bonito gol, abrindo o placar em Minas: 1 a 0.

O gol fez o time mineiro crescer na partida e não demorou muito para sair o segundo: aos 36 minutos, após levantamento na área, o atacante Carlos apareceu mais uma vez e marcou de cabeça seu segundo gol, ampliando para o Atlético-MG. O gol, que deu vida ao time mineiro, fez o sinal de alerta do Vitória acender. A torcida do Leão ainda estava preocupada quando, aos 46 minutos Welisson, que entrou na segunda etapa em lugar de Mauri, recebeu bom passe pela esquerda, invadiu a área e mandou para o fundo do gol, garantido o título rubro-negro mesmo com a derrota em Minas.

adblock ativo