Vitória conhece possíveis adversários de nova fase da Copa do Brasil

Depois de eliminar o Vasco, o Vitória conheceu nesta sexta-feira, 17, o adversário na próxima fase da Copa do Brasil. O rubro-negro enfrentará na quarta fase do torneio o vencedor de Asa x Paraná. A equipe de Curitiba, inclusive, eliminou o arquival do Leão, o Bahia, na fase anterior da competição.

O primeiro jogo do rubro-negro será no Barradão, dia 12 de abril, e a partida de volta ocorrerá na casa do adversário (Arapiraca-AL ou Curitiba), dia 19 de abril. Os confrontos foram decididos em sorteio, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Asa e Paraná ficaram no empate sem gols, no jogo de ida, nesta quinta, 16. As equipes voltam a se enfrentar no dia 6 de abril. A chave atrasou devido ao adiamento do jogo entre Paraná e Bahia.

Outros confrontos

O novo formato da Copa do Brasil, implementado pela primeira vez este ano, vai permitir que a quarta fase da competição, classificatória às oitavas de final, tenha dois clássicos nacionais. O sorteio realizado pela CBF coloca o Corinthians para enfrentar o Internacional, reeditando a final de 2009. Já o São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro, algoz da final de 2000. Outro time grande que disputa esta fase do torneio, o Fluminense terá pela frente o Goiás.

O regulamento da competição não contempla a figura do cabeça de chave nesta quarta fase, de forma que nada impedia os melhores do ranking da CBF de se encontrarem. E é exatamente isso que irá acontecer com o Corinthians (quarto) jogando contra o Inter (sétimo) e o São Paulo (oitavo) encarando o Cruzeiro (sexto).

Esse afunilamento na Copa do Brasil deste ano acontece porque oito brasileiros jogam a Copa Libertadores e entram direto nas oitavas de final. Além disso, a CBF garantiu vaga direta a Paysandu, Santa Cruz e Atlético-GO, numa forma de compensar esses times, respectivamente campeões da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B. A CBF havia prometido vaga na Copa Sul-Americana aos campeões dos dois primeiros torneios, mas teve que voltar atrás quando a Conmebol reformulou seus torneios, no fim do ano passado.

Os jogos da quarta fase acontecerão nos meios de semana dos dias 5, 12 e 19. Mesmo assim, a CBF fez um sorteio dirigido para que São Paulo e Corinthians não jogassem os dois como mandantes na ida. Assim, o São Paulo foi sorteado para jogar a primeira partida em casa contra o Cruzeiro, com o Corinthians decidindo em casa contra o Internacional.

Confira os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil:

Jogos de ida:

Sport x Joinville

Vitória x ASA/Paraná

Goiás x Fluminense

Inter x Corinthians

São Paulo x Cruzeiro

Jogos de volta:

Joinville x Sport

ASA/Paraná x Vitória

Fluminense x Goiás

Corinthians x Inter

Cruzeiro x São Paulo

