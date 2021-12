Vitória conhece os primeiros adversários da Série B do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta quarta-feira, 20, a tabela do Brasileirão Série B de 2019. O Vitória já conhece seus primeiros adversários, porém ainda sem a definição das datas ou horários dos jogos.

O Leão estreia na competição fora de casa. Viaja a Ribeirão Preto (São Paulo) para enfrentar o Botafogo-SP, no dia 26 ou 27 de abril. A primeira partida na presença da torcida rubro-negra acontece diante do Vila Nova-GO, pela 2ª rodada, com previsão para o dia 30 de abril, 3 ou 4 de março.

Por enquanto, o Vitória tem suas atenções voltadas para o Campeonato Baiano. O Leão busca a ponta da tabela diante do penúltimo colocado, Juazeirense, no domingo, 24, às 17h, no Estádio Adauto Moraes.

