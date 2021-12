Vitória confirma Victor Ramos como novo reforço do time

O zagueiro Victor Ramos é o novo reforço do Vitória para a temporada de 2016. A contratação era esperada e, inclusive, o atleta já estava de férias treinando no Barradão, em Salvador.

Descoberto na base do Leão, Victor Ramos terá sua terceira passagem pela equipe rubro-negra. Atualmente, ele foi emprestado pelo time Monterrey, do México, que tem contrato com o zagueiro até 2017.

Pelo acordo, o Leão e a equipe mexicana vão dividir o salário de Victor Ramos. O atleta também já defendeu o Standard de Liége, da Bélgica, Vasco e Palmeiras.

