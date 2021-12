Vitória confirma venda de zagueiro revelação

O Esporte Clube Vitória confirmou a venda do zagueiro Lucas Ribeiro para o Hoffenheim, da Alemanha. De acordo com o site do clube, trata-se da maior venda da história do futebol nordestino.

Um termo de confidencialidade no contrato não permite que o valor seja divulgado. O pagamento será parcelado e o Leão da Barra irá permanecer com uma parte dos direitos econômicos do atleta.

O defensor de 20 anos é soteropolitano e tem 1.90cm. Barata, como é carinhosamente chamado pelos companheiros, chamou atenção em 2018, quando ganhou a titularidade na equipe principal do Vitória.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo