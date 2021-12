Vitória confirma Souza e torcida protesta nas redes sociais

O atacante Souza, ex-jogador do Bahia, foi anunciado como novo reforço do Vitória nesta segunda-feira, 3. Ele, que já se apresentou na Toca do Leão, fez exames médicos e vai compor o elenco do Leão na temporada 2014.

O jogador foi aprovado pelo técnico Ney Franco, mas boa parte da torcida rubro-negra criticou a contratação nas redes sociais.

Seja no Twitter ou Facebook, o torcedor mostrou ser contra a vinda do camisa 9. Muitos diziam que o atleta estava em fim de carreira e outros chegaram até a ameaçar cancelar o "Sou Mais Vitória", programa de sócio no clube.

As críticas foram tantas que o Twitter oficial do clube respondeu pedindo mais paciência ao torcedor. "Por que ao invés das críticas antecipadas, não se dá um voto de confiança aos novos reforços? Vamos apoiar, nação Rubro-Negra! Pensem nisso!", escreveu a assessoria do clube.

Outros reforços

O meia Hugo, ex-Goiás, anunciado pelo Vitória na última sexta, 28, também realizou exames médicos nesta segunda e será apresentado oficialmente após o Carnaval.

O Vitória também está próximo de contratar o volante Charles, do Cruzeiro. O atleta defendeu o Palmeiras na Série B 2013.

