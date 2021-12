Vitória confirma saída do meia Pedro Ken

O meia Pedro Ken não faz mais parte do planos do Vitória para a temporada 2016. Após declarar que o clube ainda tentava renovar com o jogador, o presidente Raimundo Viana disse, na tarde desta quinta-feira, 21, que a negociação não andou.

De acordo com fontes ligadas ao rubro-negro, o problema seria financeiro: o jogador teria aceitado receber metade do que ganhava em 2015, mas o clube queria reduzir ainda mais o valor. Viana confirmou que o motivo foi financeiro, mas não quis entrar em detalhes.

Com isso, Pedro Ken esta livre para acertar com qualquer outra equipe. Em 2015, ele disputou 27 partidas pelo Leão e marcou apenas um gol.

