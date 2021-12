Vitória confirma saída de oito jogadores do elenco

O Presidente do Vitória, Carlos Falcão confirmou nesta terça-feira, 9, a saída de oito jogadores que têm contrato até o fim do ano com o time. São eles: Dão, Roger Carvalho, Ayrton, Adriano, Marcinho, Edno, Vinícius e Marcos Júnior.

Durante entrevista a uma emissora de TV, Falcão afirmou que tentará manter o volante Luiz Gustavo - emprestado pelo Palmeiras -, que também terá o vencimento do contrato no final de dezembro. No entanto, a permanência do atleta dependerá das negociações com o Alviverde.

E não para por aí. O meia Cáceres e o atacante Dinei devem se transferidos para outros clubes fora do Brasil, além de Richarlyson, que confirmou aposentadoria no domingo, 7, após a derrota do Vitória contra o Santos, no Barradão.

<GALERIA ID=19694/>

adblock ativo