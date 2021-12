Vitória confirma retorno do zagueiro Victor Ramos

Velho conhecido da torcida do Vitória, o zagueiro Victor Ramos, de 29 anos, foi confirmado no fim da tarde desta segunda-feira, 11, como novo reforço do clube para a sequência na temporada.

Assim como o atacante Neto Baiano, o atleta chega com vínculo de produtividade até o final do ano e premiação por metas atingidas.

Com grande identidade pelo Rubro-Negro, o defensor já acumula quatro passagens pelo Leão. A última aconteceu no ano de 2016.

Este ano, Victor Ramos estava no Guarani de Campinas, onde atuou por apenas 4 jogos. Ele pediu rescisão de contrato no último dia 2 de março. O zagueiro defendeu ainda clubes como Vasco, Palmeiras e Chapecoense.

O zagueiro teve grande passagem pelo Vitória no ano de 2012, quando ajudou o Leão a conseguir o acesso à elite do futebol nacional. Ele marcou seis gols, sendo cinco no Brasileirão Série B.

