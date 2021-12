Vitória confirma permanência de Geninho para 2020

O técnico Geninho permanece no Vitória em 2020. O anúncio foi feito pelo presidente do Leão, Paulo Carneiro, na manhã desta segunda-feira, 2, através da sua conta no Twitter.

Segundo Carneiro, o treinador renovou o contrato por mais um ano e dá sequência ao trabalho que se iniciou em setembro. O comandante assumiu o clube na 23ª rodada, quando o time ocupava a 15ª posição. Geninho foi responsável por evitar o rebaixamento do Vitória para a Série C do Campeonato Brasileiro, e à frente do Rubro-Negro baiano fez 15 jogos, com cinco triunfos, seis empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 46,6%

Neste período a equipe marcou 22 gols e sofreu 18. Com apenas duas derrotas fora de casa, o equilibrio longe do Barradão garantiu a permanência do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada do campeonato, com o triunfo por 2 a 1 diante do Operário, no Estádio Germano Krüger.

Geninho já havia descartado uma possível ida para o Avaí durante uma entrevista coletiva na sexta-feira, 29. Na ocasião, o treinador afirmou ter conversado com o presidente Paulo Carneiro, que teria admitido interesse em sua permanência, mas contou que resolveria as questões de contrato a partir desta segunda-feira.

Acabamos de acertar a renovação do Técnico Geninho para o ano de 2020. — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) December 2, 2019

