Vitória confirma o retorno do volante Luiz Gustavo

Um dos destaques na boa campanha do Vitória na Série A, o versátil volante Luiz Gustavo chega na próxima terça-feira, 28, para renovar o empréstimo com o Leão até o final do ano. O atleta pertence ao Palmeiras e tem contrato com o Verdão até 2015.

Ano passado, Luiz ganhou espaço atuando como volante, sua posição de origem, mas também atuou bem como lateral-direito e zagueiro no decorrer do Brasileirão.

Apesar de treinar com o status de jogador do Vitória, o zagueiro Rodrigo Defendi não foi apresentado oficialmente. Segundo o diretor Raimundo Queiroz, o contrato ainda não foi assinado por alguns detalhes burocráticos, mas será efetuado nesta sexta, 24. Logo em seguida, fará uma coletiva com a imprensa.

Nesta sexta, o argentino e também zagueiro Ferrari chega a Salvador com os documentos que faltavam para ele ser contratado. "Creio que na próxima semana estaremos com o atleta Ferrari contratado", resumiu Raimundo Queiroz.

O elenco volta aos treinos à tarde e viaja no sábado, 25, para Coruripe, onde enfrenta o Sergipe, no domingo, 26.

