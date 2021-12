Vitória confirma lesão em promessa da base

O zagueiro Carlos, umas das promessas do elenco do Vitória, ficará cerca de dois meses afastado das atividades do clube por conta de uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo.

A contusão, ocorrida durante o treino de ontem, foi confirmada na manhã desta quarta-feira, 24, após a realização de exame de imagem, pelo médico do rubro-negro, Wilson Vasconcelos.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o departamento médico já cuida das providências pré-operatórias para a realização da cirurgia na semana que vem do zagueiro de 19 anos, que atuou em cinco jogos na temporada deste ano, um deles pela equipe principal.

