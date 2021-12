Vitória confirma jogo-treino contra a Jacuipense

Visando a preparação para a estreia na Copa do Nordeste 2014, a direção do Vitória confirmou um jogo treino contra a Jacuipense na quarta-feira, 15, às 15h30, no Barradão. O primeiro confronto na competição regional será diante do América-RN, no próximo domingo, 19. em casa.

Nesta segunda, 13, o elenco rubro-negro treinou em dois turnos na Toca do Leão. Nesta manhã, os jogadores treinaram a parte física e, à tarde, fizeram um trabalho tático em campo reduzido.

Atletas importantes do elenco do Leão se ausentaram da atividade no gramado e trabalharam separadamente: os atacantes Dinei e William Henrique, o lateral Nino e o volante Marcelo.

O novo reforço, o zagueiro argentino Jonathan Ferrari, que realizou nesta segunda os exames médicos e físicos, será apresentado oficialmente nesta terça, 14.

