Vitória confirma jogo contra Paraná na Fonte Nova

O jogo do Vitória no próximo sábado, 10, às 16h30, contra o Boa, será mesmo no Barradão. Porém a CBF confirmou nesta terça-feira, 6, o quarto jogo do Vitória na Fonte Nova neste ano - três como mandante e um no Ba-Vi. A partida será diante do Paraná, no dia 16 de outubro, uma sexta, às 21h30.

A diretoria do clube afirma que fez a solicitação na segunda-feira para mudar o local do duelo diante do time paranaense. Nesta terça, terminou o prazo de 10 dias de antecedência para a alteração.

O rubro-negro alega que os duelos durante a semana têm mais retorno financeiro para ele se ocorrerem na arena. No seu único confronto lá durante a semana, goleada de 4 a 1 sobre o lanterna Mogi Mirim, houve 16.025 mil pagantes.

Antes de o Leão resolver mandar dois jogos seguidos na Fonte Nova, ocupava apenas a sexta posição entre as melhores médias de público desta Série B. Após dois jogos na arena, pulou para quarto. No Barradão, a média é de 7.477 pagantes, enquanto na Fonte chegou a 19.486.

Depois do duelo contra o Paraná, o Vitória fará mais três jogos em casa até o final da Segundona. Ainda não se sabe se os próximos duelos serão na "casa de praia" ou "casa da cidade", como afirmou o zagueiro Guilherme Mattis, que volta de suspensão. A CBF só confirmou o jogo contra o Náutico para 31 de outubro, um sábado. A princípio, no Barradão, mas a diretoria não nega a possibilidade de troca.

