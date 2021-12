O Vitória venceu o frágil Luziânia sem dificuldade na noite desta quarta-feira, 8, no estádio Lago da Serra, em Luziânia, no jogo de estreia da Copa do Brasil. Com o novo regulamento da competição, o Leão tinha a vantagem do empate, mas não se acomodou: foi pra cima, e, fez 2 a 0 no time da casa, com gols de Cleiton Xavier e do goleiro Dida, contra.

Da Redação Vitória confirma favoritismo, bate o Luziânia e avança na Copa do Brasil

Agora, o Vitória terá pela frente o vencedor da partida entre Anápolis x Bragantino, que será realizado na próxima quarta, 15, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis, às 19h30 (horário da Bahia).

>> Confira o lance a lance da partida entre Luziânia x Vitória

O jogo

Vitória começou o jogo indo pra cima. Apesar da vantagem do empate, o time comandado por Argel Fucks tomou conta das ações ofensivas e quase não foi incomodado pelo ataque do Luziânia, que pecou nos passes finais. Aos 22 min, quando o jogo caía de ritmo, Cleiton Xavier recebeu passe do atacante David, vindo da direita, e acertou um chute de rara felicidade. O goleiro Dida se esticou, mas não conseguiu alcançar o chute; 1 a 0.

Após o gol, o ritmo das equipes caiu completamente. Vitória afrouxou a pressão e parecia esperar o juiz apitar o fim do primeiro tempo. Aos 40 min, o Luziânia ainda foi outra vez à frente, em busca do gol, na jogada mais perigosa do time na primeira metade da partida: Dan recebeu o cruzamento e cabeceou por cobertura, surpreendendo o goleiro Fernando Miguel. Para azar do atacante, a bola bateu na trave e saiu.

Segundo tempo

No início da etapa complementar, o meia Cleiton Xavier quase fez o segundo, em bola recebida na entrada da área. Dali pra frente, só deu Leão. Aos 11 min, Paulinho saiu sozinho pela lateral esquerda em velocidade e cruzou para área. O goleiro Dida se atrapalhou e colocou a bola para dentro do gol.

Com o segundo gol do Vitória, o Luziânia se lançou ao ataque em busca da classificação. No entanto, mesmo precisando de três gols, as poucas vezes em que chegou com mais perigo ao setor ofensivo, foi interceptado pela defesa do Leão.

Aos 36 min, em cruzamento perigoso na área, o Luziânia até fez o gol, mas o bandeirinha anulou. O atacante do time goiano colocou a mão na bola e, no rebote do goleiro Fernando Miguel, saiu o gol.

No fim do jogo, porém, o Rubro-Negro quase ampliou o placar. Aos 41 minutos, o atacante André Lima, que entrou no segundo tempo no lugar do atacante Paulinho, tirou o defensor para dançar, avançou pela esquerda, infiltrou na área e deu a bola nos pés de David, que bateu forte, mas para longe do gol.

Não foi a última vez que o atacante David esteve perto de balançar as redes do time goiano. Aos 43 min, ele recebeu mais uma dentro da área e isolou. Com a classificação encaminhada, o Leão apenas esperou o apito final.

Luziânia x Vitória - 1ª fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Zequinha Roriz, em Luziânia (GO)

Quando: Quarta-feira, 8, às 18h30 (horário da Bahia)

Gols: Cleiton Xavier, aos 22 minutos do 1º tempo; Dida, contra, aos 11 minutos do 2º tempo

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Assistentes: Elio Nepomuceno Junior e Jose Eduardo Calza (trio do RS)

Cartões amarelos: Laécio (Luziânia); Geferson (Vitória)

Público e renda: Não foram divulgados

Luziânia - Dida, Amaral, Cauê, Peri e Mailson; Rodrigo Barros, Thiago Mariano (Rodrigo Menezes), Almir Dias (Tatuí) e Dan; Robinho e Laécio(Renatinho). Técnico: Ricardo Antônio.

Vitória - Fernando Miguel, Cedric, Fred, Alan Costa e Géferson; Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier (Dátolo) e Paulinho (André Lima); David e Kieza (Euller). Técnico: Argel Fucks.

adblock ativo