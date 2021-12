Vitória confirma estreia no Brasileirão na Arena Fonte Nova

O Vitória está mesmo se sentindo em casa na Fonte Nova: na manhã desta segunda-feira, 8, um dia depois de ter goleado o rival Bahia na inauguração do Estádio, o clube confirmou que fará o seu jogo de estreia no Brasileirão na nova Arena.

O rubro-negro dará o pontapé inicial na Série A do Campeonato Brasileiro no dia 26 de maio, contra o Internacional. Antes, o duelo estava agendado para ser disputado no Barradão.

"O Vitória se sente honrado pelo convite e ficará feliz em fazer na Arena Fonte Nova o seu jogo de estreia no Brasileiro da Série A, diante de um clube de tradição e campeão mundial, em um ano tão importante para o futebol baiano", comemorou o presidente rubro-negro, Alexi Portela Júnior.

O jogo contra o Colorado será o segundo dos cinco jogos que o clube acertou com o consórcio que administra a Arena; a primeira partida com mando de campo do Leão será no dia 28 de abril, contra o Bahia.

No próximo sábado, 13, o Leão voltará a jogar na Arena, mas não como mandante: o Botafogo-BA também passará a mandar os seus jogos na nova Fonte Nova. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Baiano.

