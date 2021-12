Vitória confirma demissão de Raimundo Queiroz

Logo após o empate em Pituaçu e a perda do título estadual no domingo, 13, a possível demissão do diretor de futebol do Vitória, Raimundo Queiroz, que antes era cogitada, foi negada veementemente pela direção do clube. No entanto, o presidente Carlos Falcão, anunciou na tarde desta segunda-feira, 14, que o cartola não faz mais parte da diretoria rubro-negra.

Além dele, o assistente do departamento de futebol, Flávio Tanajura, também foi afastado das funções. Tanajura era o responsável por analisar os atletas no mercado e indicar para possíveis contratações. O dirigente entra de férias e depois do seu retorno será definido o seu futuro no Vitória.

Queiroz chegou ao clube em março de 2012 e foi um dos responsáveis pela montagem do elenco de 2012 e 2013, que alcançou a melhor posição no Brasileirão na era dos pontos corridos - quinto lugar no campeonato passado - mas, de acordo com o clube, a má campanha do time nesta temporada foi o principal motivo da rescisão.

Enquanto fechou o empréstimo de Vinícius, ex-Palmeiras, e a sondagem ao atacante Caio, ex-Internacional, o time já busca reforçar o departamento de futebol. O nome do novo gestor será anunciado nos próximos dias.

adblock ativo