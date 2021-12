Vitória confirma contratação de zagueiro do Flamengo

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Renato Santos, 26 anos, que estava jogando no Flamengo. No Brasileirão 2013, o jogador atuou apenas em quatro jogos pelo rubro-negro carioca.

Renato volta ao rubro-negro baiano, onde começou sua carreira na base. Após deixar o Vitória, o zagueiro jogou no Paulista, Corinthians, Juventus (SP), Grêmio Barueri, Boavista (Portugal), Marília, Joinville, Avaí e, recentemente, Flamengo.

No site oficial do clube, Renato comentou sobre o seu retorno a Toca do Leão: "Aqui tive um aprendizado que carrego até hoje, foi um ensinamento para a vida inteira, vou dizer a meus filhos que foi no Vitória que aprendi a ser homem e se tivesse sido maltratado, nunca iria voltar, então fui muito feliz, por isso voltei e espero ter mais felicidades do que já tive aqui".

O jogador já está em Salvador realizando exames médicos. Caso tudo der certo, sua apresentação oficial deve ficar para a próxima sexta-feira, 13.

adblock ativo