Vitória confirma contratação de dois argentinos

O Vitória oficializou nesta quinta-feira, 5, a chegada do volante Marcelo Meli, de 26 anos, e do lateral-esquerdo Marcelo Benítez, de 27 anos. Os jogadores assinaram contrato com o Leão até junho de 2019.

Meli estava no Racing, da Argentina, jogando este ano em quatro partidas da Libertadores. O novo contratado do Leão começou a carreira no Colón, até ser contratado pelo Boca Juniors, em 2014.

De lá, foi para o Sporting, de Portugal, na temporada 2016/2017, retornando ao futebol argentino no ano passado, quando foi contratado pelo Racing.

Já Benítez pertence ao Defensa y Justicia, mas estava emprestado ao Belgrano, onde fez 21 jogos como titular no último campeonato argentino.

