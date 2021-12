Vitória confirma Argel Fucks como novo treinador

O Vitória confirmou nesta segunda-feira, 12, seu novo treinador: Argel Fucks, ex-Internacional e Figueirense, que chega em substituição a Vagner Mancini, demitido no sábado, 10, após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo.

A diretoria do clube e o treinador vinham discutindo o contrato desde domingo, 11. Faltavam pequenos ajustes financeiros para a assinatura do acordo, o que ocorreu na noite desta segunda.

Argel, que é gaúcho, será apresentado oficialmente nesta terça, 13, no Barradão. A diretoria não revelou o tempo de contrato com o treinador. Junto com ele, chegam o preparador Reverson Pimentel e o assistente Gleidson Lima, novos membros da comissão técnica.

Motivador

Argel é conhecido por ser um técnico motivador e de pulso firme. Seu trabalho de maior destaque foi em 2014, quando, na 12ª rodada, assumiu o Figueirense na lanterna do Brasileirão e o levou à 13ª posição ao final do campeonato. No ano passado, viveu história semelhante. Assumiu o Inter em 11º, na 19ª rodada, e encerrou o Brasileirão em 5º.

Neste ano, ganhou o titulo gaúcho, mas foi demitido em 10 de julho, ao fim da 14ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, o Inter estava em 10º. Agora, 10 rodadas depois, é 0 16º. Na sequência, Argel foi recontratado pelo Figueirense, mas pediu demissão oito jogos depois. Um desentendimento com diretores teria causado a saída.

O elenco do Vitória, que vinha sendo dirigido interinamente por Wesley Carvalho, viaja na tarde de quarta, 14, para Porto Alegre, onde, pela 25ª rodada do Brasileirão, faz um duelo direto na luta contra o rebaixamento. O time já treina nesta terça com Argel. O Leão é o 18º colocado, com 26 pontos, enquanto o Colorado gaúcho é o 16º, com 27.

adblock ativo