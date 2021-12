Vitória confirma amistosos e participação em torneio

O Vitória já definiu dois adversários para os jogos-treino desta pré-temporada. O primeiro acontece no domingo, 11, contra o Leônico, no Barradão; e o segundo será contra a Jacuipense, ainda sem data definida.

Os jogos ajudarão o técnico do Rubro-Negro, Ricardo Drubscky, a montar o time que entrará em campo no dia 1º de fevereiro contra o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano, e diante do Confiança, dia 4, em Aracaju, pela Copa do Nordeste.

Além dos jogos-treino, o Vitória também participará da Copa Maranhão, que contará com Náutico, Moto Clube e Sampaio Correio. As partidas acontecem nos dias 21 e 25 deste mês.

adblock ativo