Vitória confirma acerto com o artilheiro do Baianão

Com a moral de quem marcou 13 gols no Campeonato Baiano e de quem recebeu cinco troféus na festa de premiação do torneio estadual, o atacante Rômulo chega à Toca do Leão nesta sexta-feira, 31, para assinar com o Vitória.

Em contato por telefone na tarde desta quinta-feira, 30, o Diretor de Futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, confirmou o acerto, mas evitou falar em detalhes do contrato com o jogador.

"Amanhã (sexta-feira) ele vai chegar em Salvador e aí nós finalizaremos a negociação. Os detalhes a gente só vai dar na coletiva", disse Queiroz.

De acordo com informações de um agente de futebol de Fortaleza ligado a Rômulo, o jogador teria partido da capital cearense nesta quinta, com destino a Feira de Santana, onde ainda teria um encontro com os dirigentes do Tremendão. Procurado também por outros clubes, o atleta teria escolhido por acertar com o Vitória.

Fruto primeiro da recente parceria entre o Leão e o time feirense, o atacante chega para disputar a camisa 9 do Vitória, posição que, apesar das inúmeras tentativas de preenchimento, ainda é tida como mal resolvida na Toca do Leão.

Atualmente, o Vitória conta com três centroavantes em seu elenco: Dinei, Giancarlo e Pedro Oldoni. No início de 2013, o Leão havia contratatado Lúcio Maranhão.

Com a chegada do Brasileirão, o Vitória dispensou Lúcio Maranhão, que retornou para o Asa, e anunciou que não renovará o contrato de Marcelo Nicácio, que tem vínculo com o clube até o dia 15 de junho.

