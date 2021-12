Vitória confirma acerto com atacante Paulinho

O Vitória confirmou nesta terça-feira, 17, o acerto com o atacante Paulinho, que pertence ao Flamengo e atuou na última temporada pelo Santos. A contratação foi anunciada pelo diretor de futebol do clube, Sinval Vieira, durante coletiva de apresentação do meia Gabriel Xavier.

De acordo com Sinval, está tudo praticamente fechado com o Flamengo, que já teria liberado o aleta para assinar com o Leão. Paulinho é esperado em Salvador nesta quarta, 18.

"Flamengo já liberou, já acertei com o jogador e falta só ele chegar aqui amanhã (quarta-feira). Rodrigo Caetano já liberou o jogador, eu já acertei tudo com seu procurador, com o jogador e eu ainda não sei o horário, mas ele vai estar aqui em Salvador amanhã (quarta-feira)", disse o diretor.

Com a chegada de Paulinho, Sinval espera ir atrás outro atleta para a posição. Já sobre o atacante Rodrigão, do Santos, o diretor de futebol disse que "O Santos liberou Rodrigão. Comigo tá tudo acertado, mas o Dorival [técnico do Santos] não libera. É exatmente isso aí, nem mais nem menos". Ainda de acordo com ele, o atleta ficou de pedir a Dorival para ir para o Vitória.

Outro nome lembrado foi o do atacante Carlos, do Atlético-MG. Conforme Sinval, é um dos nomes que interessam para o setor ofensivo. "Carlos está fechado, com o jogador e o procurador. Ele quer vir. Só depende do Atlético, que não tem demonstrado boa vontade de liberar", concluiu.

Paulinho

Nome

Paulo Luiz Beraldo Santos

Nascimento

14 de junho de 1988 (28 anos), em Guarulhos-SP

Peso e altura

63 kg, 1,77 m

Clubes que defendeu

Flamengo-SP, XV de Piracicaba-SP, Ludogorets (BUL), Flamengo e Santos

Desempenho

• 2013 (XV de Piracicaba e Flamengo) - 61 jogos (48 como titular) e 9 gols

• 2014 (Flamengo)

- 30 jogos (25 como titular) e 6 gols

• 2015 (Flamengo)

- 33 jogos (12 como titular) e 5 gols

• 2016 (Santos)

- 30 jogos (15 como titular) e 5 gols

