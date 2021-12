Vitória confia em melhora defensiva para bater o América-MG

Jogar fora de casa em um campeonato nivelado como a Série A requer grande desempenho defensivo. Nesta quarta-feira, 25, portanto, a defesa rubro-negra terá de provar seu valor. Às 21h, o Vitória pega o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada.

O time baiano, até aqui, é a pior defesa do Brasileirão. São seis gols sofridos em dois jogos: derrota por 4 a 1 para o Santa Cruz, em Recife, e triunfo por 3 a 2 sobre o Corinthians, em Salvador. As partidas, realizadas nos últimos dois domingos, foram intercaladas pela vitória há uma semana, no Barradão, por 3 a 1, pela Copa do Brasil, em que a meta rubro-negra voltou a ser vazada, dessa vez para a Portuguesa, integrante da Série C nacional.

O técnico Vagner Mancini deve mexer no setor defensivo. Na lateral direita, José Welison dará lugar a Norberto. A alteração já havia sido feita aos 10 minutos do segundo tempo do jogo passado e dado resultado. Àquela altura, o placar apontava 2 a 1 para o Corinthians.

Ao fim da partida, com a virada concretizada, Mancini comentou: "Vi da seguinte forma: acho que José Welison, assim como Diego Renan (lateral esquerdo), sofreu no primeiro tempo. E a função de José Welison não é ser lateral. Tenho consciência disso. Mas sou grato ao jogador, que me ajudou muito neste primeiro semestre. Vi que ele estava perdendo a confiança no jogo, por isso coloquei Norberto, que foi muito bem".

Para esta quarta, Norberto, que vem de uma séria lesão ligamentar sofrida em agosto passado e, neste ano, só atuou em três partidas, afirma: "Nós sabemos que a única forma de se adquirir ritmo de jogo no futebol é jogando. Estou me sentindo bem e preparado para enfrentar o América-MG".

Farias recuperado

Para o duelo, pode ocorrer outra alteração. No meio-campo, o volante William Farias, lesionado desde a final do Campeonato Baiano, há 17 dias, deve retornar ao time para aumentar o poder de marcação.

Antes de começar a Séria A, o sistema defensivo do Vitória já havia mostrado falta de regularidade em alguns momentos. Foi assim na primeira fase da Copa do Brasil, antes de enfrentar a Portuguesa, quando encarou uma equipe semi-amadora, o Náutico de Roraima, mas foi vazado três vezes em duas partidas: vitórias por 3 a 2, em Boa Vista, e 3 a 1, na Fonte Nova.

O goleiro Fernando Miguel, um dos líderes do grupo, clama aos companheiros por determinação: "A vitória sobre o Corinthians motivou ainda mais a equipe. O América-MG será outra pedreira. Tenho certeza que será uma partida muito equilibrada. Se tivermos a mesma entrega que tivemos contra o Corinthians, nossas chances de vitória vão aumentar".

Vander é ausência por suspensão

No lugar do meia-atacante, expulso diante do Corinthians, Mancini estuda se coloca Alípio ou reforça o meio com Tiago Real. No América-MG, que vem de um empate e uma derrota, a novidade é o atacante Victor Rangel, recuperado de lesão.

