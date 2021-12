Vitória conclui preparação com rachão e foco na bola parada

O Vitória terá força máxima para o segundo jogo da final do Campeonato Baiano. Exceto o meia Escudero, que se recupera de cirurgia no joelho, todos os atletas estão à disposição da comissão técnica e participaram de um rachão recreativo na manhã deste sábado, 12, na Toca do Leão.

Precisando reverter a vantagem dos 2 a 0 sofridos no primeiro confronto, o técnico Ney Franco comandou um treinamento com lances de bola parada, corrigindo o posicionamento dos jogadores de defesa e cobrando eficiência nas jogadas de ataque.

Somente o atacante Marquinhos não participou das atividades, poupado, mas não preocupa para o Ba-Vi. Dentre as formações testadas por Ney Franco durante a semana, o atleta pode, inclusive, começar ao lado de William Henrique, Souza e Dinei, no sistema ofensivo montado para o duelo.

A partida decisiva será neste domingo, 13, às 16h, no estádio de Pituaçu.

