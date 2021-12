Vitória concentra atenções na luta pelo título da Série B

Nenhum atleta rubro-negro esconde o desejo de buscar o topo da classificação da Série B, hoje ocupada pelo Botafogo, com três pontos de diferença para o segundo colocado Vitória (59 a 56). Para que esta diferença diminua ainda mais, será providencial, no sábado, 24, em Maceió, o triunfo diante do CRB. No Barradão, em julho, venceu por 3 a 1.

A derrota para o Ceará na terça-feira, por 1 a 0, no Engenhão, congelou o time carioca. Mesmo se o Leão golear no Estádio Rei Pelé, é improvável uma ultrapassagem sobre os botafoguenses neste fim de semana, pois a diferença de saldo de gols está em nove a favor do Alvinegro, que visitará o Náutico.

"Confesso que todo mundo deu uma secadinha no Botafogo contra o Ceará. Foi muito importante essa derrota deles, pois a vantagem ficou em três pontos. Porém, não basta só ficar secando. Agora a gente tem que fazer nossa parte e torcer por mais um vacilo deles", disse o atacante Elton.

Coincidência ou não, foi justamente contra o CRB, no primeiro turno, que o Vitória incomodou o Botafogo pela primeira vez. Após vencer a equipe alagoana por 3 a 1, o Leão chegou ao segundo lugar, algo então inédito nesta edição da Segundona. A diferença para a equipe da Estrela Solitária ficou em um ponto.

Apesar de ter encostado no Bota na 13ª rodada, o Vitória só conseguiu passar o concorrente quatro rodadas depois, depois de triunfo de 2 a 1 sobre o Ceará em Fortaleza. E virou o turno na liderança.

Para chegar à ponta, vale até torcer para o arquirrival Bahia, que enfrentará o Botafogo, no Engenhão, na próxima rodada. "Vamos torcer pelo melhor para o nosso time. (O técnico Vagner) Mancini nos perguntou qual nossa ambição maior. Todo mundo respondeu o título", ressaltou o meia-atacante Rhayner.

Sem definição

Após o treino secreto de quinta, 22, em Pituaçu, o Leão volta ao Barradão hoje, sem escalação definida. Certa é a entrada do lateral esquerdo Euller no lugar de Diego Renan, que cumpre suspensão. No meio de campo, com Pedro Ken suspenso, Jorge Wagner foi testado e concorre com Flávio.

