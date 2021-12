Vitória completa 116 anos, mas sem motivo para comemorar

Um aniversário sem parabéns. Pelo que fez nos últimos 12 meses, o Vitória não merece as felicitações do seu torcedor, nesta quarta-feira, 13, quando completa 116 anos de fundação.

Às 19h30 desta data comemorativa, o felino não estará em casa para cortar o bolo - que deve estar sem sabor -, pois vai encarar o ASA, em Arapiraca, na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Um triunfo será muito bem-vindo, já que a torcida não tem vivido dias de alegria.

Desde maio de 2014, o Vitória só caiu pelas tabelas. Foi rebaixado no Campeonato Brasileiro do ano passado, eliminado da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano deste ano e viu a crise política culminar com o pedido de renúncia do então presidente Carlos Falcão.

Para completar a dose de ira da massa rubro-negra, o Leão estreou com o pé esquerdo na Série B e foi derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 2 a 0, em pleno Barradão, no último sábado. "Não tem como pedir tranquilidade. Temos que nos unir para sair dessa situação. O primeiro passo para sair dessa situação tem que ser dado por nós jogadores", disse o goleiro Fernando Miguel.



Missa

Com o jogo fora de casa nesta quarta, o Leão antecipou a festa e realizou a tradicional missa na capela do Barradão na última sexta, 8. Na segunda, um grupo de sócios jogaram no estádio em uma baba com a presença do ex-meia Ramon Menezes e do ex-zagueiro Flávio Tanajura.

Na noite de terça, o clube rubro-negro lançou os novos uniformes para a temporada de 2015. A nova camisa nº 1 terá listras na vertical ao invés do tradicional desenho em horizontal. O uniforme foi apresentado por ex-ídolos como Ramon, Ricky, Vanderson e André Catimba.

Com a experiência dos seus 30 anos de idade e nove clubes no currículo profissional, o camisa 1 diz nunca ter passado por uma situação como essa na carreira. "Período tão longo como esse de estar abaixo nunca tinha encarado. A equipe tem jogado futebol abaixo da média. Teve a intertemporada e o torcedor esperava um salto de qualidade, o que não aconteceu", falou o arqueiro, referindo-se aos 25 dias sem jogos oficiais após a saída precoce da Copa do Nordeste.

Na segunda fase da Copa do Brasil ainda vale a regra que se o time visitante vencer por dois ou mais gols de diferença elimina o jogo de volta. No entanto, pelo momento que vive o clube, Fernando Miguel acredita que o importante é vencer, mesmo que seja por 1 a 0 e o time seja obrigado a jogar a segunda partida. "Primeiro, temos que pensar em vencer. A classificação na ida é consequência do jogo que faremos", avaliou

