Vitória comete gafe e esquece de apresentar atacante

A expectativa da fumaça branca no Conclave determinar quem seria o novo papa deve ter distraido a diretoria rubro-negra, que "esqueceu" de anunciar o acerto com Pedro Oldoni, que assinou contrato com o Vitória até o final do ano, após dois meses apenas treinando. "Me passei. Acabei esquecendo de avisar a vocês (imprensa) que Oldoni foi regularizado", disse o diretor Raimundo Queiroz.

Gafes à parte, o centroavante já foi regularizado e pode até jogar no sábado. Porém, o próprio atleta descarta esta possibilidade. "Fiquei um tempo parado. Tenho que segurar um pouco, porque algumas musculaturas precisam de um tempo maior. Estou me preparando para entrar 100%", assegurou.

De fato, o tempo de inatividade é longo. Em 2011, o jogador até fez alguns amistosos no Atlético Paranaense, mas nenhum jogo oficial. Sua última exibição foi em agosto de 2010, quando ainda atuava no Nacional Funchal, de Portugal.

Confirmado como novo centroavante do Vitória, Pedro Oldoni não esconde a necessidade de fazer gols. Sua última comemoração foi em abril de 2010, ainda na Europa. "Não lembro meu último jogo, tampouco a última vez que fiz gol. Mas sigo treinando para superar tudo isso. Entendo a desconfiança e cabe a mim mostrar que tenho capacidade retomar a boa fase dos tempos de Atlético-PR", completou.

Gafes - Apesar de dois meses no Vitória, Pedro Oldoni tem muita história para contar. Além da gafe, quando o clube admitiu ter esquecido de anunciar o acordo, sua apresentação em janeiro foi uma novela. Antes mesmo de assinar contrato, o atacante havia sido anunciado oficialmente no site oficial do clube e tinha até data de apresentação. Porém, após exames de rotina, os médicos vetaram o jogador, que passou a treinar no grupo de atletas sem vínculo com o Vitória. Na época, Queiroz desmentiu o próprio site oficial, assegurando que o atleta apenas tinha pedido para treinar no Barradão.

Mesmo com a confirmação da sua permanência no clube, a diretoria assegura que ainda em busca de outro centroavante para o elenco do técnico Caio Júnior, que ainda tem Lúcio Maranhão e Nicácio no setor.

Três perguntas para Pedro Oldoni

Quando o Vitória resolveu não anunciar você em janeiro, o que passou na sua cabeça?

Foi complicada a situação. Eu sabia que estava bem mas entendo o clube, pois não joguei ano passado. Entendo a decisão do Vitória de não contratar um jogador que estava machucado. Porém, mostrei que estava bem e deu tudo certo. Demorou um pouco e estava ansioso, mas agora é questão de tempo para estrear.

Quanto tempo?

Creio que entre 10 e 15 dias. Preciso de mais ritmo.

O que fazia enquanto não podia jogar?

Complicado ficar sem jogar. Entendia, mas sabia que precisava estar bem comigo. Acompanhei a equipe e vinha ao Barradão. Fiquei triste quando perdemos para o Ceará. Mas agora, no Campeonato Baiano, espero estar logo à disposição.

adblock ativo