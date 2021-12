Vitória comemora 115 anos e lança novo uniforme nesta terça

Atletas e sócios do Vitória vão desfilar nesta terça-feira, 13, no Barradão, com o novo uniforme rubro-negro da Puma, parceiro e fornecedor para os próximos quatro anos. O desfile integra uma série de eventos pela passagem dos 115 anos do clube, que serão abertos com uma missa, às 8h, na Igreja do Bonfim.

Desfile e homenagens estão programados para a partir das 19h30, no estádio do Leão. De acordo com o diretor do marketing, Adilson Batista, o x-presidente Raimundo Viana será um dos homenageados. A honraria contemplará, ainda, três torcedores, simbolizando a nação rubro-negra.

A última parte da atividades será a apresentação do enxoval, que contará com a participação de dez sócios (entre homens, mulheres e crianças), ao lado de craques como Escudero, Wilson e Dinei. "Fizemos uma promoção para os sócios e dez deles foram escolhidos através de vídeos", explicou Batista.

"O uniforme número 1 será estreado no domingo, na partida entre o Vitória e Palmeiras, em Pituaçu", antecipou o diretor de marketing. As vendas ao público começarão a partir do dia 25 deste mês, em todas as lojas. A camisa oficial do Leão custará R$ 209,90.

