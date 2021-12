Vitória comemora 114 anos com missa e homenagens

A manhã desta segunda-feira, 13, foi de festividades na Toca do Leão: com missa e com homenagens, o Vitória comemorou os seus 114 anos de fundação.

Celebrada pelo frei Paulo Avelino, da Capela Nossa Senhora da Vitória, a missa contou com a presença de dirigentes, de conselheiros e de torcedores do Leão.

Após a cerimônia religiosa, o clube promoveu a "Comenda Arthêmio Valente" e rendeu homenagens ao Vice-Governador Otto Alencar e ao deputado Marcelo Nilo, políticos que se declaram torcedores rubro-negros.

A comemoração envolveu ainda o lançamento do "Vitória: Uma história de amor e paixão", escrito por Cristina Ramos e com participação de Isaura Maria, e uma apresentação da banda de música da Polícia Militar, que executou os hinos Nacional e do Vitória.

Novo site - Quem visitou a página oficial do Vitória nesta segunda-feira teve uma surpresa: como parte das comemorações do aniversário rubro-negro, o clube reformulou todo o seu site.

adblock ativo