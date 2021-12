Vitória começa temporada com artilharia "bem distribuída"

Neste mesmo período, mas na temporada passada, o torcedor rubro-negro vibrava com os gols de Marcelo Nicácio no Nordestão. O atacante monopolizou a artilharia do clube, marcando 35% dos tentos do Leão.

Este ano, a situação está diferente. Nenhum atacante é artilheiro. O goleador do time de ataque mais positivo da competição é o lateral canhoto Juan, com três gols, todos marcados de pênalti no triunfo diante do Sergipe, por 5 a 1. Em 2013, os cinco gols de Nicácio foram marcados em seis partidas.

Sem um homem de referência, a artilharia de 2014 ganhou aspecto democrático. Oito atletas se revezaram na autoria dos 12 gols do Vitória na temporada. Desses, 62% marcaram apenas um golzinho. A situação só fica mais complicada para os atacantes. Na relação de goleadores, apenas três atletas do setor estão na lista.

Autor de 25 gols em 2013, o atacante Dinei busca devolver o moral dos atacantes rubro-negros. O problema é que o centroavante ainda tem de driblar a falta de ritmo antes de retomar o posto de matador.

"Como já falei,senti muito a parte física, mas foi muito bom voltar a jogar. O atacante vive de gol e não escondo meu desejo de balançar a rede. Ano passado levei tempo para marcar, mas depois consegui manter uma média boa. Espero fazer logo um gol", disse Dinei.

De fato, o camisa 9 do Leão não começou bem em 2013. Iniciou a temporada passada em jejum esó foi balançar a rede, em partida no final de março, já pelo Baianão. Aí, deslanchou. Acabou artilheiro do time, com sete gols.

Mudanças

A constante modificação no ataque também pode ser um motivo para a falta de goleadores no ataque. O Vitória entrou com formação diferente no ataque nos cinco jogos do Nordestão. Dinei e Pedro Oldoni foram os únicos centroavantes escalados no ano. Todos os demais foram atacantes de beirada.

Para o duelo contra o América de Natal, o técnico Ney Franco provavelmente vai promover mais mudanças na equipe. Com o time já classificado para as oitavas de final do Nordestão, a tendência é que o comandante coloque uma formação mista, recheado de atletas das divisões de base. Porém, se depender de Dinei, ele joga.

"É sempre bom atuar para ganhar ritmo. Se depender de mim, estarei à disposição do professor. Saudade de marcar gol, né?", disse Dinei, que marcou pela última vez no dia primeiro de dezembro de 2013.

