Vitória começa preparação para estreia na Copa do Brasil

Depois do triunfo na última rodada do Campeonato Baiano e a folga no domingo, 16, o Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 17, no Barradão para dar início aos treinamentos visando a estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 19, fora de casa.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Juazeirense realizaram trabalho regenerativo na academia do clube e depois um trabalho físico com o preparador físico em um dos campos d treinamento.

Os reservas fizeram um treino de posse de bola com o auxiliar técnico Eder Bastos. Danilo Tarracha, Neto Coruja e Leílson, que estão retornando de lesão, fizeram um treino separado do elenco e logo após se integraram ao grupo que trabalhava no CT.

Ney Franco vai comandar uma atividade na manhã desta terça-feira, 18, onde vai definir a equipe que viaja ao Paraná para a partida desta quarta. As únicas ausências já confirmadas são o meia Hugo, suspenso por um jogo na Copa do Brasil, e o atacante Souza, que ainda aprimora a parte física. O embarque está previsto para às 15h.

O Vitória estreia no torneio contra o J.Malucelli, às 19h30, no ECO-Estário Janguitão, em Curitiba, capital paranaense.

