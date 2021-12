Vitória começa o ano com desistência e 'sem base' na zaga

Uma safra vitoriosa que vai ficar na saudade. De David Luiz, em 2006, a Gabriel Paulista na temporada passada, o Vitória sempre teve um zagueiro da base na condição de titular. Em 2014, a situação será diferente, pelo menos no início do ano. A defesa rubro-negra será o único setor que sofrerá uma repaginação sem pratas da casa.

Na última quarta-feira, 8, o zagueiro Dão foi apresentado oficialmente e será o único defensor no elenco, pelo menos, até novos reforços chegarem à Toca. Além disso, Renato Santos, há dois dias atrasado na reapresentação, comunicou ao clube que não fará parte do grupo. Da nova safra de zagueiros, apenas Josué tem respaldo para manter a tradição, mas o atleta está defendendo o Vitória na Copa São Paulo de Juniores.

Com a saída de Victor Ramos para o futebol mexicano, o Leão esvaziou uma geração vitoriosa de zagueiros: David Luiz, Anderson Martins, Victor Ramos, Wallace e Gabriel Paulista. Eles se revezaram nas temporadas entre 2006 e 2013 e hoje representam grandes nomes do futebol brasileiro e mundial.

A safra foi tão boa que todos ganharam destaque após saída do clube. Revelado na Série C, David Luiz, hoje no Chelsea e Seleção Brasileira, iniciou a geração. Depois veio Anderson Martins, destaque posteriormente no Vasco e hoje ganhando dinheiro no futebol árabe.

Victor Ramos foi para o futebol belga (atualmente no México), e Gabriel Paulista para o Villarreal da Espanha e Wallace foi campeão mundial pelo Corinthians, hoje no Flamengo.

Com a entressafra atual, o Vitória busca atletas de fora para compor o único setor que não conseguiu manter nenhum atleta de 2013. A diretoria fala em dois reforços, mas tem esperanças que Josué mantenha a tradição dos últimos oito anos.

Mesmo na condição de forasteiro, Dão promete assumir a responsabilidade de xerife do Leão. Há três dias no Vitória, o zagueiro só foi apresentado oficialmente na última quarta-feira, 8.

"Não estou aqui para brincadeira e nem gosto de brincadeira dentro de campo. Se tiver que dar chutão, darei. Podem me cobrar, pois dedicarei ao máximo para honrar meu compromisso com o clube", assegurou o novo zagueiro, que mostrou firmeza nas palavras. É um forte candidato a novo capitão do Leão.



