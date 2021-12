Vitória começa campanha na Série A em festa

O ano de retorno do Vitória a Série A não podia começar melhor. Com reforços importantes e o título estadual depois de 2 anos sem conquistas, o Leão inicia seu caminho no Brasileiro em festa com a torcida.

Para evitar o começo ruim de 2015, quando ficou de fora das semifinais do Baiano, a diretoria do Vitória buscou reforçar a equipe já no início desta temporada.

Antes e durante o Estadual, o Leão trouxe nomes como Victor Ramos, Marinho, destaque da conquista da Copa do Nordeste pelo Ceará em 2015, Dagoberto, pentacampeão brasileiro, e Kieza, que brilhou com a camisa do rival na Série B do ano passado.

A saída de diversos atletas, como Escudero e Rhayner, também modificaram bastante o time titular. Mas os resultados saíram em campo. Mesmo sofrendo derrotas para Fluminense de Feira e Flamengo de Guanambi, o Vitória voltou a levantar a taça do Baianão após 2 anos e dominou a seleção do campeonato, com seis jogadores.

O destaque neste início de temporada e craque do torneio foi o meia-atacante Marinho. Em 12 partidas com a camisa rubero-negra em 2016, o artilheiro marcou 8 gols.

Ainda sem confirmar nomes, a intenção da diretoria e contratar mais reforços para o elenco, que carece de reposições do mesmo nível dos titulares. "Esse grupo é um grupo dedicadíssimo, temos que valorizar isso. Evidentemente que retoques serão feitos para as competições, mas não agora. Agora é hora de comemorar", afirmou o presidente Raimundo Viana, depois da conquista do título baiano.

Sequência

Alem dos novos jogadores, a principal aposta do Vitória para tentar repetir a boa campanha de 2013, quando terminou em 5º, e no trabalho do técnico Vagner Mancini. Contratado em junho do ano passado, Mancini conseguiu o acesso e o estadual. Com a confiança da torcida e da diretoria, o comandante pode alcançar seu trabalho mais longo desde o Paulista, quando conquistou a Copa do Brasil.

Sobre o ânimo do time, o presidente Raimundo Viana ressaltou a importância deste começo de 2016. "São competições dificílimas, mas essa conquista tem um tempero particular. Era preciso resgatar a auto-estima do Vitória, que vinha muito abalada, e nós a resgatamos", disse o dirigente.

adblock ativo