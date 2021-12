Vitória começa a semana em busca de uma dupla de zaga

No primeiro treino da semana, nesta terça-feira, 29, o técnico Ney Franco observou suas opções para substituir os zagueiros suspensos Victor Ramos e Kadu, na partida contra o Corinthians, no próximo domingo, 3, no estádio do Barradão.

Luiz Gustavo deve ser um dos zagueiros no time titular. O atleta substituiu o zagueiro Kadu durante a partida contra o Fluminense na última rodada. A outra vaga vai ser disputada por Reniê, David Braz e Renato Santos.

No gramado do Barradão, os reservas que atuaram menos de 45 minutos jogaram um coletivo. E Ney Franco pôde avaliar as zagas formadas de um lado por Kadu e David Braz e do outro por Reniê e Michel.

Já os titulares realizaram um leve trabalho regenerativo na academia do clube. O Vitória volta a treinar nesta quarta, 30, às 9 horas, no Barradão.

adblock ativo