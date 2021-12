Vitória começa a semana com treinos físicos

A comissão técnica do Vitória colocou os jogadores para suar nesta segunda-feira, 4: dedicou os dois turnos de treinamentos à preparação física do elenco.

Tanto pela manhã quanto pela tarde, o técnico Caio Júnior armou um circuito de atividades e exigiu dos seus comandados em trabalhos físicos e técnicos, executados em sequência.

Somente os goleiros, que trabalharam à parte, foram poupados do treinamento intensivo. Ainda em tratamento no departamento médico, Reniê, Vander e Willie não treinaram.

Já os zagueiros Fabrício e David Braz, assim como o meia Leílson, aprimoraram a forma física em treino separado. O elenco rubro-negro volta ao batente às 16h desta terça-feira, 5, na Toca do Leão.

Amistoso - Como preparação para a estreia no Campeonato Baiano, que acontece no dia 17 de março, o Vitória testará o seu desempenho em amistoso na próxima quinta-feira, 7, contra o Botafogo, no Barradão.

adblock ativo