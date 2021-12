Vitória começa a conversar com jogadores para temporada 2013

Acesso assegurado, jogadores de férias e gramado do Barradão sem trabalho. Chegou a hora de as notícias de bastidores entrarem em campo no Leão. Nesta terça-feira, 27, o diretor de futebol Raimundo Queiroz terá a missão de segurar quatro jogadores para 2013, além do técnico PC Gusmão.

Em reunião na última segunda-feira, 26, ficou definido que o goleiro Deola, o zagueiro Victor Ramos, o meia Pedro Ken e o atacante William serão os únicos jogadores que o Vitória vai buscar a renovação para próxima temporada. Os demais, como Tartá, Nicácio, Fernando Bob, Gilson, Elton e o próprio Uelliton, todos com contrato até dezembro de 2012, estão fora do rubro-negro.

Nesta terça, a diretoria começa a acionar os clubes que detêm o passe dos atletas que interessam, mas antes conversaram com eles, que se mostraram dispostos a permanecer no clube. "Deola esteve hoje (segunda) aqui no Barradão, mostrando-se feliz pelo Vitória e a torcida. Ficou muito emocionado com o carinho e nos garantiu que prefere permanecer. Ele não pretende voltar para o Palmeiras. Começaremos com ele", garantiu o presidente do clube, Alexi Portela.

Além de Deola, Alexi garantiu que todos se mostraram dispostos a continuar no Vitória em 2013. O caso de William segue o mesmo raciocínio do de Deola. Assim como o goleiro, o centroavante pertence a um clube já rebaixado para a Série B, no caso o Atlético Goianiense. O problema é se o Dragão de Goiás exigir uma compensação financeira para liberar o atleta.

Os dois casos mais difíceis são os de Pedro Ken e Victor Ramos. Não pela falta de vontade dos jogadores, mas pela dificuldade em renovar o empréstimo. O zagueiro Victor pertence ao Standard de Liège, da Bélgica, que estaria disposto a liberá-lo apenas se houvesse proposta de contratação definitiva.

No caso de Pedro Ken, o Cruzeiro, clube de origem, pode requisitar seus serviços. "Sempre falei que tenho um carinho muito grande pela torcida do Vitória e pelo clube. Por tudo que aconteceu esse ano, não tem como eu não dizer que quero ficar. É um desejo, mas não depende só de mim", disse Ken.

PC Gusmão - Para manter o treinador PC Gusmão, o desafio será vencer a queda de braço com o futebol milionário da Arábia. O técnico tem um pré-contrato com um clube árabe, mas assegurou que não existe uma cláusula que preveja multa em hipótese de ele desistir da empreitada. "Apesar dos poucos jogos, PC se mostrou feliz em trabalhar aqui. Nós também gostamos do seu trabalho e creio que podemos fechar com ele. Vamos conversar durante a semana, mas ele já se mostrou interessado em permanecer. Estamos trabalhando para a renovação", completou Alexi Portela.

Quanto a contratações, o clube prefere aguardar o fim da Série A e a permanência do técnico PC Gusmão para começar a buscar reforços.



adblock ativo