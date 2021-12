Vitória chega à semifinal do Nordestão sub-20 com campanha invicta

A equipe sub-20 do Vitória enfrenta o CSP-PB nesta quarta-feira, 27, pela semifinal da Copa do Nordeste. A partida ocorre às 15h, no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE). Com uma campanha invicta, o Leão mira o pentacampeonato do Nordestão na categoria de base.

Na fase de grupos, o Rubro-Negro garantiu dois triunfos e quatro empates, em 6 partidas disputadas pelo grupo C. Foram 10 gols marcados e 7 sofridos. Nas fases finais, o Vitória entra em campo contra a equipe de melhor campanha na competição. O CSP liderou o grupo D com cinco triunfos e um empate. Os paraibanos marcaram 12 gols e sofreram apenas um.

O treinador do Leão, Rodrigo Chagas, não conta com Maykon Douglas. O volante desfalca a equipe após ter sido convocado para a seleção brasileira sub-20.

No outro cruzamento, Ceará e Sport disputam a vaga na grande final. As equipes se enfrentam nesta quarta, às 19h, também no Estádio Lourival Baptista, o Batistão. A final da Copa do Nordeste sub-20 acontece nesta sexta-feira, 29, no mesmo estádio.

