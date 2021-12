Vitória celebra aniversário com festa e homenagens nesta 6ª

Fundado em 13 de maio de 1899, o Vitória comemora nesta sexta-feira, 13, seu 117º aniversário celebrando o título baiano deste ano, conquistado há cinco dias, um aumento considerável do número de sócios - são mais de 2 mil novos associados nestes primeiros quatro meses e meio do ano - e o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A estreia será domingo, 15, às 11h, contra o Santa Cruz, em Recife.

A festa de aniversário está marcada para as 19h30, no Espaço Unique, na avenida Tancredo Neves, para cerca de 300 convidados entre atletas, ex-atletas, sócios, conselheiros e imprensa.

A grande atração será o lançamento do novo uniforme do time. O clube faz suspense sobre os modelos, mas o tradicional com listras horizontais em vermelho e preto deve voltar a ser o padrão nº 1. O usado na Série B de 2015 e no Campeonato Baiano deste ano possui listras verticais. O novo uniforme nº 2 seguirá predominantemente branco. O nº 3, red fluor (vermelho que possui tonalidade alaranjada), já foi lançado no começo do ano.

O evento terá ainda shows musicais e homenagens especiais. Estão entre os homenageados conselheiros, jogadores do atual elenco e três atletas que marcaram época no clube. São o ex-zagueiro Romenil (década de 60) e os ex-centroavantes André Catimba (década de 70) e Ricky (década de 80).

Homenagem a associados

Também haverá uma lista de sócios homenageados. A ideia é usá-los como símbolos do crescimento do quadro rubro-negro. Na virada do ano, o Vitória tinha 9,2 mil associados em dia. Hoje, tem aproximadamente 12 mil. O aumento coloca o Leão como o 5º clube do país que mais cresceu no período.

Paulo Cesar Verardi, diretor de mercado e comunicação do Vitória, comenta: "Vamos homenagear torcedores abnegados, que se tornaram notórios por sua paixão rubro-negra, além de sócios com participação ativa no clube. No fim, vamos apresentar demonstrativos de quanto o Vitória cresceu nos últimos meses. A projeção de chegarmos ao final do ano com 18 mil sócios ativos é uma realidade bem possível".

