Vitória cede empate ao Flu, mas entra no G-4

Em um jogo com boas chances dos dois lados, o Vitória encarou o Fluminense na noite desta quarta-feira, 7, no Barradão, e cedeu o empate no final da partida em 1 a 1. Apesar da igualdade em casa, o Leão ganhou duas posições e entrou momentaneamente no G-4 do Brasileirão, com 19 pontos.

Com gol do artilheiro Maxi Biancucchi aos cinco minutos de bola rolando, o rubro-negro se acomodou e o Fluminense arrancou o empate em uma falha do goleiro Wilson.

O arqueiro foi um dos destaques da partida com, pelo menos, três defesas difíceis, mas, aos 38 min do segundo tempo, saiu mal do gol na cobrança de escanteio e viu o atacante Fred, livre dentro da área, igualar a partida.

O Vitória continua invicto atuando em seus domínios e o Fluminense segue sem vencer longe do Rio de Janeiro.

O próximo compromisso do Leão será no próximo domingo, 11, às 16h, no Pacaembu. O time visita o Corinthians buscando o triunfo fora de casa. Já o Fluminense, ameaçado pela zona de rebaixamento, encara o arquirrival Flamengo, no mesmo horário, no Maracanã.

Artilheiro do campeonato

Cinco minutos seriam suficientes para o artilheiro do campeonato resolver. Em ótimo passe de Escudero, Maxi Biancucchi recebeu no meio da área e tirou de Diego Cavalieri para abrir o placar no primeiro lance de ataque de perigo do Leão.

Com o tento anotado, o gringo foi oito gols no Brasileirão e segue como artilheiro isolado do torneio. O argentino seguiu infernizando a zaga do Fluminense, mas pecou nas finalizações.

O gringo criou lances de perigo em jogadas individuais pela direita, mas a forte marcação do time visitante não permitiu que Maxi repetisse a atuação nos dois tempos.

Na segunda etapa o Fluminense cresceu na partida e acabou fazendo o gol de empate, em lance de bola parada.

Wilson se destaca

O goleiro Wilson foi do céu ao inferno em 83 minutos. Desde o início da partida, o guarda-metas mostrou que Deola vai ter trabalho em tomar a posição quando estiver recuperado da lesão no punho.

O camisa 1 evitou, pelo menos, três gols claros do Fluminense e foi absoluto embaixo das traves no primeiro tempo. No entanto, em uma falha individual, viu escapar dentro de casa os três pontos.

Em cobrança de escanteio de Rafael Sóbis, o arqueiro saiu mal do gol e deixou a bola limpa para o artilheiro Fred. O atacante tricolor, livre, teve somente o trabalho de escorar para as redes e arrancar o empate no final da partida.

Veja os gols

