Vitória cai para o Figueirense e se complica no Brasileirão

Precisando vencer para se distanciar da zona de rebaixamento, o Vitória foi superado pelo Figueirense neste domingo, 23, no Orlando Scarpelli em Santa Catarina. O time de Ney Franco perdeu por 2 a 0: todos os gols marcados por Pablo.

Com o resultado, o time catarinense escapa de vez da zona da degola, enquanto o Leão pode entrar nela ainda neste domingo, caso o Coritiba vença ou empate com Palmeiras, na partida que será disputada às 18h30 (horário da Bahia), no Couto Pereira.

O jogo

Sem muita criatividade, as duas equipes fizeram um jogo truncado e com pouca técnica. O Vitória começou assustando o time da casa. Logo após o árbitro iniciar a partida, Dinei fez linda tabela com Vinícius e acertou um chute firme na entrada da área. A bola passou raspando o gol de Volpi.

Parecia que o Rubro-Negro iria se impor no jogo, que tinha ares de decisão para ambos os times. Mas só pareceu. Dezesseis minutos depois, Pablo aproveitou cruzamento na área do Vitória e desviou a bola de cabeça, encobrindo o goleiro Gatito.

O jogo seguiu equilibrado. As equipes mostravam muita vontade e raça, mas faltavam talento e criação. Nos 13 do segundo tempo, Marcão recebeu passe próxima à pequena área e chutou. Gatito fez a defesa, mas a bola sobrou para Pablo que, inspirado, bateu colocado e marcou o segundo tento no Scaperlli.

Com 38 pontos, o Vitória, volta a campo lutando contra o Flamengo, novamente fora de casa. A partida será realizada na Arena Amazônia, no próximo sábado, 28, às 20h.

