Vitória cai para o Confiança na estreia da Copa do Nordeste

Aguerrido e superior durante a maior parte do jogo, o Vitória se comportou bem diante da dificuldade - atuou com um a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo -, mas acabou castigado perto do fim. Deu Confiança, por 1 a 0, no Lourival Batista, em Aracaju, pelo Grupo A do Nordestão.

O próximo desafio do time na competição será daqui a uma semana, no Barradão, às 19h, contra o Serrano. Antes, viaja a Vitória da Conquista para pegar, no domingo o mesmo time, mas pelo Baiano.

O jogo começou a toda velocidade no repaginado Batistão. E logo aos dois minutos já houve espaço para polêmica. Após cruzamento de Diogo, Kadu acrescentou um gol contra à sua já extensa lista. No entanto, o árbitro Charles Hebert Ferreira anulou o lance por conta de impedimento do atacante Leandro Kivel, que receberia a bola caso o zagueiro rubro-negro não tivesse chegado antes.

Passado o susto, o Vitória se organizou e criou boa chance dois minutos depois. Escudero deixou Neto Baiano na cara do gol, mas ele, ainda sem marcar desde seu retorno, perdeu. Aos sete, quem teve a chance de fazer seu primeiro gol pelo Leão foi Jorge Wagner, mas ele cobrou falta - sua especialidade - por cima da meta.

Depois do início alucinante, a partida ficou morna e só voltou a chamar atenção aos 30 minutos, quando o Vitória perdeu Jorge Wagner, expulso por jogada violenta.

Mesmo com um a menos, foi o Leão quem tornou a assustar. Aos 36, em cobrança de falta da entrada da área, Neto tirou tinta do travessão. Sete minutos depois, ele novamente desperdiçou boa oportunidade, após passe de Mansur.

A pergunta era: quando o Vitória iria começar a sentir a inferioridade numérica? Não aconteceu nos primeiros minutos do tempo complementar, que mostraram um Neto Baiano ainda mais ansioso pelo gol. Ele jogou fora outras três chances consecutivas, a mais clara aos oito minutos.

O Confiança só ameaçou pressionar a partir dos 19 minutos, quando Nino evitou gol certo de Leandro Kivel. Aos 32, veio o castigo para o Leão: Diogo cruzou em cobrança de falta, a bola passou por todo mundo e entrou.

Outros jogos

Também pela Copa do Nordeste, o Grupo B teve dois jogos: Sampaio Corrêa 3x1 Sport e Coruripe 1x1 Socorrense.

Já o Grupo D trouxe a grande atração da primeira rodada do torneio. No clássico entre Ceará e Fortaleza, empate por 1 a 1. O Vovô abriu o placar, com Magno Alves, mas Vinícius Hess foi buscar o empate para o Fortaleza.

