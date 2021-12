Vitória cai para o Ceará e fica em desvantagem na Copa do Brasil

O primeiro capítulo da terceira fase da Copa do Brasil não foi bom para o Vitória. Ou foi, depende do ponto de vista. Nesta qna-feira, 12, na Arena Castelão, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0, mas poderia ter sido mais, não fosse algumas boas defesas de Lucas Arcanjo, a falta de pontaria dos alvinegros, e o péssimo estado do gramado.

No jogo de volta, marcado para semana que vem, no Barradão, o Leão precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar. Se devolver o triunfo pela diferença mínima a classificação passa a ser decidida nos pênaltis. Vale lembrar que na Copa do Brasil não existe mais o critério de “gol fora de casa”.

Antes do jogo de volta contra o Vozão, o Rubro-Negro entra em campo para enfrentar o Ríver-PI, domingo, 15, pela Copa do Nordeste.

O jogo

Entre alvinegros e rubro-negros, foi o verde gramado da Arena Castelão que começou como destaque na partida. O campo estava encharcado e não deixava que a bola rolasse para valer, o que dificultou a armação de jogadas das duas equipes nos minutos iniciais.

Os donos da casa foram os primeiros a se acostumar a condição do gramado e o resultado disso foi uma blitz para cima da defesa do Vitória. Vinícius, Ricardinho e Leandro Carvalho levaram perigo ao gol defendido por Lucas Arcanjo.

Se o Leão não conseguiu responder com boas tramas ofensivas, o time ao menos deixou de ser pressionado por volta dos 20’. A partida passou a ficar mais concentrada no meio de campo, onde jogadores duelavam uns contra os outros, e também contra o gramado, para ficar com a bola.

Aos 33’ Fernando Prass trabalhou pela primeira vez ao defender chute de Alisson Farias, que tinha roubado a bola no campo de ataque. Na sequência foi a vez de Lucas Arcanjo fazer bonito ao defender chute de Vinícius.

O Alvinegro voltou a ser dominante na reta final da primeira etapa e conseguiu chegar ao gol aos 43’. Vinícius cobrou falta, Rafael Sóbis desviou de cabeça e a bola ainda foi tocada por João Victor antes de ir parar no fundo das redes.

Segundo tempo

Mesmo sem mudanças, o Vitória voltou melhor para a segunda etapa. Nos primeiros dez minutos o time se fez mais presente no campo de ataque e criou uma boa jogada pelo lado esquerdo com Carleto.

Ainda assim, foi o Ceará que chegou com mais perigo. Aos 8’ Fernando Sobral teve a chance de finalizar de dentro da área e mandou para fora.

Com 17 minutos foi a vez do torcedor rubro-negro ficar com o grito de gol preso na garganta. Gerson Magrão pegou a sobra do escanteio e chutou da entrada da área. A bola não teve muita força, mas foi desviada por Vico e tirou Fernando Prass do lance. A sorte do Vozão é que Samuel Xavier estava na linha do gol e impediu a redonda de entrar.

Nesse momento do jogo a chuva já tinha voltado a castigar o gramado da Arena Castão, que passou a apresentar condições ainda piores que as vistas na primeira etapa. Os últimos 20 minutos foram um show de horror, com 22 jogadores tentando fazer a bola rolar.

Na verdade, nos últimos 5 minutos foram 21 jogadores com essa missão, porque João Victor foi expulso ao segurar Vinícius, que partia em direção ao gol. O sacrifício valeu a pena, porque a falta ficou na barreira e o jogo terminou mesmo 1 a 0.

