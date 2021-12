Em noite pouca inspirada, o Vitória foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time baiano tentará reverter o placar no dia 15 de março, quando as equipes decidem, no Barradão, em Salvador, quem segue na Copa do Brasil. Se o Leão vencer pela diferença de um gol, a decisão irá para o pênaltis.

Jefferson Domingos e Luís Felipe Brito* Vitória cai para o Bragantino e decide vaga em Salvador

Neste domingo, 4, o Rubro-Negro volta a campo contra o Jacobina, pelo Campeonato Baiano.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi equilibrado. Com maior posse de bola, o Vitória até controlou as ações, mas não conseguia finalizar.

Sem poder contar com Rhayner, lesionado, Mancini apostou na ofensividade de Bryan para formar a linha ofensiva com Yago, Neilton e Denilson. Porém, sentiu falta do antigo titular e sofreu com a falta de criatividade da equipe.

O Bragantino aproveitou a jogada de bola parada para encontrar as redes. Aos 38 minutos, Danilo Bueno cobrou falta para Matheus Peixoto, de cabeça, abrir o placar.

Pouco produtivo, o Vitória viu a time da casa voltar para o segundo tempo mais ligado. Mancini, então, ousou. Ele colocou o André Lima na vaga de Ramon. E o centroavante quase marcou no rebote da falta cobrada por ele mesmo.

A situação do time baiano poderia ficar mais delicada aos 27, quando Uillian Correia tomou o segundo amarelo e foi expulso. No entanto, dois minutos depois, Ítalo levou vermelho por falta dura em André Lima, e os dois times ficaram com 10.

No último minuto, Yago também levou o segundo amarelo e foi expulso.

