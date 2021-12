O sub-20 do Vitória perdeu nos pênaltis para Paraná e se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No tempo regulamentar, o Leão ficou no 0 a 0 com o time paranaense.

Da Redação Vitória cai nos pênaltis e se despede da Copa São Paulo

O jogo foi realizado na manhã deste sábado, 11, no estádio Zezinho Magallhães, conhecido por Jauzão, na cidade de Jaú, interior paulista, pela segunda fase do torneio.

Após 90 minutos sem bola na rede, a decisão caminhou para a disputa das penalidades máximas. O Rubro-Negro desperdiçou a cobrança com Alisson e perdeu por 5 a 4.

De acordo com o presidente do Leão, Paulo Carneiro, mesmo com a eliminação, o balanço a se fazer da equipe é positivo. "Esse time não foi para lá com nenhuma expectativa, só ganhar experiência porque são muito jovens. Atualmente, todo o time titular e alguns reservas do sub-20 já estão compondo os grupos principais e sub-23. Portanto, valorizem o resultado mas sem grandes expectativas, e sim no processo de formação dos nossos atletas. Alguns deles estão tendo a oportunidade de jogar com 17 , 18 anos".

A equipe comandada por Rodrigo Chagas deixa a competição invicta, tendo acumulado duas vitórias e dois empates. Foram seis gols marcados e apenas dois sofridos.

adblock ativo